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5 марта 19, 23:14
Европарламент отложил отмену перевода часов
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Последний перевод часов в ЕС должен произойти в марте 2021 года

Члены комитета по вопросам транспорта и туризма Европарламента проголосовали 4 марта за то, чтобы отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе. Об этом сообщает Politico.

Согласно решению европарламентариев страны-члены должны принять решение, по какому времени жить – летнему или зимнему – до апреля 2020 года.

Последний перевод часов в ЕС должен произойти в марте 2021 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.

Издание отмечает, что такое решение евродепутатов ставит под сомнение то, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сможет еще до конца своей каденции в этом году избавиться от системы перевода часов.

В сентябре 2018 года Юнкер призвал отменить перевод часов дважды в год после того, как 4,6 миллиона граждан ЕС приняли участие в опросе по поводу этой проблемы и большинство поддержали идею.

29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.
liga.net
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