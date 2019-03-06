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6 марта 19, 09:03
Северная Корея возобновляет ракетную стартовую площадку
стартовая площадка
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Работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг

Северная Корея возобновляет площадки для запуска ракет, который начали демонтировать после первого саммита с президентом США. Об этом сообщает аналитический центр США, передает Reuters.

Работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг, они включали в себя замену крыши и дверей на объекте.

Спутниковые снимки показали, что сооружения на стартовой площадке были перестроены где-то между 16 февраля и 2 марта.

28 февраля 2019 года после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив безрезультатный раунд переговоров.

1 марта внешнеполитическое ведомство КНДР сообщало, что на саммите в конце зимы американская делегация "упустила шанс" на заключение сделки по ядерному разоружению Корейского полуострова.
liga.net
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