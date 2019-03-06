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6 марта 19, 21:52
Неслужившим в армии Беларуси хотят закрыть выезд из страны
Армии Беларуси
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Призыву на военную службу в Беларуси подлежат состоящие на воинском учете и не состоящие в запасе мужчины от 18 до 27 лет

Из-за "недостаточного количества призывников" в Беларуси рассматривают возможность ввести различные ограничения для тех, кто по различным причинам не служил в армии. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РБ.

Такие граждане, в случае принятия соответствующего законодательства, могут быть "ограничены" в приеме на работу и государственную службу.

Также для такой категории белорусов предлагают ввести временный запрет на выезд из страны "в случае неявки на призывные мероприятия".

Для получения образования предлагается оставить только одну отсрочку.

Проблему некомплекта в армии власти связывают с демографической ситуацией.
liga.net
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