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8 марта 19, 10:09
Манафорта осудили почти на четыре года
Пол Манафорт
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Суд не поддержал ходатайство стороны обвинения, которая просила 24 года тюрьмы для бывшего руководителя избирательной кампании Трампа

Окружной суд штата Вирджиния вынес приговор бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа, Полу Манафорту, присудив ему заключение на срок 47 месяцев, а также штраф в размере $50 000, передает Радио Свобода.

Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе, - уклонение от уплаты налогов, сокрытие иностранных счетов и мошенничество. Стороны обвинения и защиты согласились с большинством пунктов.

Судья Т.С.Эллис назвал действия Манафорта "очень серьезным преступлением". Сторона обвинения просила для Манафорта 24 года. 

Преследование Манафорта было начато спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования предполагаемого сговора людей из окружения Трампа с Кремлем. Адвокаты Манафорта настаивали на сравнительно мягком приговоре на тот основании, что ни одно из преступлений, в которых он был уличен, не имеют отношения к так называемому российскому расследованию Мюллера.
liga.net
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