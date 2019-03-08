Манафорта осудили почти на четыре года

Окружной суд штата Вирджиния вынес приговор бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа, Полу Манафорту, присудив ему заключение на срок 47 месяцев, а также штраф в размере $50 000, передает Радио Свобода.

Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе, - уклонение от уплаты налогов, сокрытие иностранных счетов и мошенничество. Стороны обвинения и защиты согласились с большинством пунктов.

Судья Т.С.Эллис назвал действия Манафорта "очень серьезным преступлением". Сторона обвинения просила для Манафорта 24 года.

Преследование Манафорта было начато спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования предполагаемого сговора людей из окружения Трампа с Кремлем. Адвокаты Манафорта настаивали на сравнительно мягком приговоре на тот основании, что ни одно из преступлений, в которых он был уличен, не имеют отношения к так называемому российскому расследованию Мюллера.