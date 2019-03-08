Война на Донбассе: США выдвинули четкое условие России

Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить насилие на востоке Украины. Об этом заявил и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, сообщает "Голос Америки".

Макрис заявил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искусственно обостряя конфликт, и продолжает нарушать Минские соглашения, что является дорожной картой на пути к миру".

"Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию, как подстрекатель этого конфликта, заставить подконтрольные ей силы прекратить насилие на Донбассе. Вместо полумер и пустых обещаний Россия должна принять меры для прекращения конфликта, который она спровоцировала и продолжает разжигать", - заявил Макрис.

Напомним, что с полуночи 8 марта на Донбассе началось "весеннее перемирие".