В США одобрили законопроект по Крыму

Члены Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США единогласным решением одобрили законопроект, который запрещает правительству США признавать Крым территорией России. Об этом сообщает "РБК-Украина" в пятницу, 8 марта.

В тексте закона О непризнании аннексии Крыма предлагается запретить правительству США признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в документе.

Вместе с тем в документе прописано, что президент США имеет право сделать исключение, если будет решено, "что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов". В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США. После этого его должны одобрить обе палаты Конгресса и подписать президент США.

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