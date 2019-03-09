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8 марта 19, 22:35
Падение огромного Boeing 767 в США попало на видео
падение самолета
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Крушение грузового самолета Boeing 767 авиакомпании Atlas Air, которое произошло 23 февраля в районе городка Анауак (юго-восток американского штата Техас) было зафиксировано камерой уличного наблюдения.

Крушение грузового самолета Boeing 767 авиакомпании Atlas Air, которое произошло 23 февраля в районе городка Анауак (юго-восток американского штата Техас) было зафиксировано камерой уличного наблюдения. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующую запись в социальную сеть Facebook выложил шериф округа Чеймберс.

Как известно, самолет N1217A следовал по маршруту Майами ‒ Хьюстон, однако в 12-40 связь с самолетом была потеряна. На борту воздушного судна находился экипаж из трех человек.

В США рухнул в воду огромный Boeing 767.

Ранее в Иране разбился Boeing 707. Выжить не удалось никому.
Fraza.ua
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