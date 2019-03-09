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8 марта 19, 23:42
В ФРГ полуголые Femen провели акцию: видео
Femen
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Активистки вышли, чтобы "осудить сексуальную эксплуатацию женщин, торговлю людьми и сексуальное насилие"
В немецком Гамбурге обнаженные активистки Femen в честь Международного женского дня провели акцию, во время которой разрушили забор, ведущий на улицу красных фонарей, сообщает издание Die Welt.

По словам женщин, так они решили "осудить сексуальную эксплуатацию женщин, торговлю людьми и сексуальное насилие, которое скрывается за воротами и дверями секс-индустрии".

На телах активисток было написано "Нет стенам между женщинами", "Разрушим патриархат" и прочее.

Металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. Для женщин и мужчин моложе 18 лет доступ на 100-метровую улицу запрещен. На Гебертштрассе в окнах сидят полуобнаженные проститутки.
liga.net
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