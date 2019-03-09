У США шукають головного противника Дональду Трампу

Хіларі таки не піде у президенти! Хоча було багато натяків на те, що Клінтон може знову спробувати перемогти Трампа. До виборів в Америці більше року, але суперників у нинішнього господаря Білого Дому вже вистачає. Хто найсильніші з них? Та як вони можуть змінити Сполучені Штати? Розбирався Дмитро Анопченко.

Експозиція Мадам Тюссо у Вашингтоні відрізняється від цієї виставки у будь-якому місті світу. Адже тут окрім селебріті під одним дахом зібрані воскові фігури найвідоміших президентів в історії США. Ось Джон Кеннеді з дружиною-красунею Жаклін, ось сумний Ніксон перед відставкою. Обидва Буші - і старший, і молодший, а поруч Білл Клінтон, без саксофона і несподівано серйозний. Скульптуру Хілларі, оновлюючи експозицію, звідси прибрали. Зате Барак Обама на місці.

Ця скульптура тут найпопулярніша. Коли ми закінчимо зйомку і сюди пустять відвідувачів, тут просто "гаряче місце"буде всі фотографуватимуться із Бараком та Мішель Обамою. Вони для американців і досі найпопулярніше президентське подружжя. А от далі всі переходять до копії Овального кабінету, де на нас чекає восковий Дональд Трамп. Дуже схожий, політик навіть свої особисті речі для скульптури віддав. Враження, що на тебе жива людина дивиться… Тут теж всі роблять фото, але велике питання - чи не доведеться через два роки оновлювати експозицію. Чи ті самі фігури - Дональда і Меланії - ще один термін протримаються.

А залежитиме це багато в чому від того, кого демократи оберуть у суперники Трампу. У його власній партії були обережні голоси від кількох губернаторів, мовляв, ми теж хотіли б спробувати балотуватися від республіканців у 2020. Але всім зрозуміло - це лише бажання підвищити свій авторитет. Партія виставить чинного главу держави. А от хто проти нього?

Це точно буде Джо Байден - пише сьогодні авторитетна "Нью-Йорк Таймс". Віце-президент часів Обами довго тримав паузу. На прямі запитання відповідав "я ще не вирішив", або лише натякав, як нещодавно у Монтані, під час презентації своєї книги.

"Думаю, що саме я і є найкваліфікованіший кандидат в цій країні, аби бути президентом".

Але популярна газета з'ясувала, що Байден уже все вирішив. Формально кампанія має стартувати у середині квітня. А поки його радники підшукують персонал і розмовляють зі спонсорами. І цілком вірогідно, що партія обере саме його кандидатом у президенти. Тому що - демократи зараз прагнуть нових обличь, але ще більше - перемоги.

А от жителі Нью-Йорка, які два роки тому всі так одностайно були за Хілларі, тепер настільки ж одностайно підтримують сенатора, якому саме через неї минулого разу не дали балотуватися. Берні Сандерс. Людина, яка два роки тому зупинилася за крок до двобою із Трампом. Він на відміну від обережного Байдена вже офіційно заявив йде у президенти і сподівається на перемогу.

"Хочу подякувати вам усім за те, що ви - частина кампанії, протягом якої ми не тільки виграємо номінацію демпартії, не тільки переможемо Дональда Трампа, який є найбільш небезпечним президентом у сучасній американській історії, але і повністю змінимо цю країну".

Але із Сандерсом є проблема - він фактично не демократ. Так само як і Трамп фактично не республіканець. І питання не про партійну приналежність, а про цінності. У Конгресі Сандерс показово не підтримував гучні ініціативи демпартії. Його ідеї щодо медреформи, безкоштовних коледжів, змін у системі правосуддя інші. І через це він є і водночас і популярним, і не дуже бажаним для своїх же колег у президентському кріслі.

Багато "демократичних" кандидатів не тільки українцям не знайомі, але і самі американці - не всіх їх можуть пригадати. 12 уже заявили - точно балотуватимуться. Двоє "на підході", і щонайменше ще 8 скоріш за все теж приєднаються до боротьби. Серед них, як ніколи, багато жінок. Сенатор Емі Клобушар - перша в історії жінка, яку обрали від її рідного штату - Міннесоти. Її колега по конгресу Кірстен Джіллібранд, яка одразу підтримала рух #metoo і має багато прихильниць серед американок.

Мало хто затятіше, ніж вона критикує Трампа… сенатор Елізабет Уоррен, яку навіть однопартійці відкрито називають "найсильнішою зброєю для боротьби із Трампом". Проблема тільки одна - охочих не просто багато, а забагато. Їхні зусилля розпорошені і якщо всі ці кандидати не об'єднаються, їхня критика не зашкодить Траму. Особливо якщо президент зламає опір Конгресу і почне виконувати те, що обіцяв.

"Якщо, наприклад, він зможе побудувати стіну - попри те, що Конгрес шалено цьому протидіє, - тоді у мене виникають побоювання, що цей президент зробить у майбутньому, аби утриматися ще 4 роки", - говорить Уільям Уітмен, політичний експерт Cato Institute.

Єдиного кандидата, який спробує перемогти Дональда Трампа, демократи оберуть з усіх претендентів у липні двадцятого року. І поки цього не сталося - Трамп лише жартує. І пише в твіттері "невже мені знову не доведеться поборотися з Хіларі? Мені її не вистачатиме".