Перед выборами тролли РФ в соцсетях меняют стратегию

Российское Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, меняет стратегию вмешательства в выборы в США в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Сказано, что российские тролли пытаются обойти введенные компаниями Facebook и Twitter меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами для раскола американского общества в ходе президентской кампании 2016 года.

Теперь хакеры создают не контент, а генерируют фейковые аккаунты для распространения уже существующих сообщений. "Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент", - сказал директор по аналитическому анализу в FireEye Inc Джон Хультквист.

"Таким образом, он (контент – ред.) не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого", - добавил он.

Старший исследователь угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуэст гоыорит, что хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества аккаунтов в соцсетях, которые выглядят, как настоящие с подписчиками и лайками на странице.

Отмечается, что это не новая технология, однако с 2017 по 2018 год специалисты отметили превалирование случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей и переход к созданию массовых подписчиков-площадок.

"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй. "Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году", - отметил он.

Глава политики кибербезопасности в Facebook Натаниэль Глейхер посетовал, что контроль этих попыток является "невероятно сложным балансом".