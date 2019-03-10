Катастрофа самолета в Африке: погибли граждане 33 стран

В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии с 157 пассажирами на борту погибли граждане более чем 30 стран. Об этом сообщает AP со ссылкой исполнительного директора авиакомпании Тевольде Гебремариам.

Он отметил, что жертвами авиакатстрофы стали граждане 33 стран.

Больше всего погибло кенийцев – 32 человека. Также на борту было 18 канадцев, девять эфиопов, по восемь итальянцев, американцев и китайцев, по семь французов и британцев, шесть египтян, пять голландцев, по четыре индийца и словака.





Польские СМИ еще сообщают о двух погибших поляках, российские – о трех россиянах.





Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что украинцев не было среди пассажиров самолета.





10 марта потерпел крушение пассажирский самолет Ethiopian Airlines, который летел рейсом из Аддис-Абебы в Найроби (столица Кении).

