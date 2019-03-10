Латвия призвала ЕС не допустить атаки РФ на еще одну страну

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, чтобы не допустить нападения на еще одну страну. Об этом сообщает Spiegel.

"С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну, как напала на Украину", - сказал президент, подчеркнув, что "Европа должна быть единой".

Одним из геополитических проектов РФ он назвал газопровод Северный поток-2.

Вейонис добавил, что Россию как противника не стоит недооценивать: "Многие (русскоязычные в Латвии - ред.) смотрят российское телевидение и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду".

Перед предстоящими выборами в Европарламент, которые состоятся в мае, россияне попытаются укрепить свои силы в ЕС.

"Нет сомнений, что Кремль делает что-то для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте и раскола Европы. Все демократы должны быть готовы к этому", - добавил Вейонис.