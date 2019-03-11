У Німеччині зменшують використання пластика в торгівлі

Як пропозиції політиків втілюють в життя розкаже Тетяна Логунова.

До цього мюнхенського супермаркету покупці приходять із власною тарою. Усі продукти, від борошна і олії до ковбаси та сиру, тут продають нефасовані. Власниця магазину Кріссі Трауб називає його супермаркетом майбутнього. Майбутнього без пластику.

"Відмова від пластику - гарна справа. Передусім, для нашого здоров'я. От ми думаємо, що продукт запакований у пластик набагато безпечніший. Але це не означає, що під шаром пластику не відбуваються процеси, які шкідливі для нашого здоров'я", - говорить Кріссі Трауб, власниця продуктового магазину "Без".

Безпечно і практично. Відмова від пластику дозволяє зекономити кошти.

"Коли продукт нерозфасований, ти можеш купити саме ту кількість того чи іншого товару, який справді потрібен", - говорить Кріссі Трауб, власниця продуктового магазину "Без".

Зменшити використання пластику у торговельних мережах прагне й уряд. Аби подібні супермаркети майбутнього стали не дивиною, а звичним явищем.

Як вмовити торговельні мережі і виробників не пакувати товари у пластик вирішували на високому рівні. Міністр з охорони навколишнього середовища Німеччини ініціювала і провела так званий "анти-пластиковий саміт". Запросили на нього представників торгівлі й харчової промисловості.

Серед пропозицій - де можливо замінити пластик на папір і скло. Овочі і фрукти не пакувати взагалі. А замість пластикових пакетів - пропонувати виключно паперові багаторазового використання. Впровадити ці ідеї виробники і торговельні мережі мають добровільно.

"Прийняття законодавчих норм, які часто треба узгоджувати на європейському рівні, це завжди довготривалий процес. Я хочу його пришвидшити. Тому і роблю ставку на добровільні угоди", - говорить Свенья Шульце, міністр екології та охорони навколишнього середовища.

На роздуми у великих торговельних мереж і виробників часу достатньо. Частково відмовитися від пластику їм запропоновано до осені цього року.