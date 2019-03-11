Бывший лидер Каталонии будет баллотироваться в Европарламент

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Об этом сообщает DPA.

Идание напоминает, что Пучдемон сейчас живет в Брюсселе.

Он заявил, что хочет продолжить борьбу за независимость своего родного региона Каталония от Испании в Европарламенте.

1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

11 ноября стало известно, что RT and Sputnik - СМИ, связанные с Кремлем, - использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для того, чтобы пропагандировать негативный образ Испании.

24 марта прошлого года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков, в том числе Пучдемона. В конце мая Генеральная прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что намерена добиваться выдачи экс-лидера Каталонии.