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11 марта 19, 09:58
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
убийство брата Ким Чен Ына
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Суд в Шах-Аламе отпустил на свободу одну из обвиняемых в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На судебном процессе в Малайзии по делу об убийстве Ким Чен Нама — старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — в четверг, 16 августа, прокуратура без объяснения причин неожиданно сняла обвинения с одной из подсудимых. После этого судья распорядился отпустить на свободу 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиа.

Индонезийский посол в Малайзии выразил удовлетворение решением суда в Шах-Аламе. По его словам, Айсиа должна быть как можно скорее доставлена на родину.

Сити Айсиа и вьетнамка Доан Тхи Хуонг обвинялись в том, что 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура они распылили в лицо Ким Чен Наму состав, содержавший VX — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия. Семьи обеих женщин утверждают, что они не хотели смерти 45-летнего Кима, а убийство произошло по недоразумению.

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Южная Корея подозревает, что за убийством брата Ким Чен Ына стоят власти КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и на этом основании ввели новые санкции против Северной Кореи.
Delo
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