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11 марта 19, 19:41
Латвия достроила 93-километровый забор на границе с РФ
граница
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2,7 метра в высоту из колючей проволоки

На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора, высотой 2,7 метра из колючей проволоки, сообщает балтийское издание Delfi.

СМИ отмечает, что сейчас остается открытым вопрос, не потребуется ли строительство дополнительных заграждений.

Согласно заключенному в 2015 году соглашению, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. В строительный проект было включено возведение специальных деревянных мостков, патрульных троп, контрольных полос и забор. Общие затраты на строительство составят более €21 млн.

Поскольку при анализе безопасности на границе выяснилось, что на участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений, было принято решение о строительство еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще €5,6 млн. Но из госказны эти средства пока еще не выделены.

В 2016 году началось строительство этого забора, который призван помочь бороться с нелегальными мигрантами.
liga.net
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