Старейшей жительницей Земли стала 116-летняя японка: фото

116-летнюю жительницу Японии Кане Танаку официально признали старейшим человеком на планете. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннеса.

Церемония присуждения ей почетного звания прошла в городе Фукуока в доме престарелых, где проживает Танака.

Ей вручили сертификат и подарили коробку шоколада.

Танака родилась 2 января 1903 года. Она была седьмым ребенком у родителей, вышла замуж в 19 лет. Муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. У нее четверо своих детей, также Танака усыновила еще одного.

Всю жизнь женщина продавала рисовые лепешки в собственном магазине.

Сейчас Танака ведет спокойную жизнь в доме престарелых: рано встает, днем часто изучает математику и любит играть в настольные игры.

В апреле 2017 года умерла японка Наби Тадзима - ей было 117 лет и она считалась старейшей жительницей планеты.