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12 марта 19, 21:11
Европарламент: Россия больше не стратегический партнер
Европарламен
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В Европарламенте предлагают ограничить сотрудничество с Россией

Европарламент предлагает пересмотреть действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве и ограничить сотрудничество с Россией, в том числе, лишив ее статуса стратегического партнера.Как сообщил у себя в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, 403 депутата Европарламента проголосовали за соответствующую резолюцию.

"Основные тезисы:
- санкции должны быть продолжены;
- резолюция подчеркивает необходимость пересмотра соглашения ЕС о партнерстве и сотрудничестве с РФ;
- осуждается российская кампания дезинформации и соответствующий орган East Stratcom Task Force призывают усилить противодействие этому;
- осуждаются угрозы соседям РФ на суше и угрозы в Балтийском, Черном и Средиземном морях;
- снова высказана обеспокоенность проектом Северный поток-2, который может увеличить зависимость ЕС от российского газа и создать угрозы на внутреннем европейском рынке;
- обеспокоенность поддержкой РФ авторитарных режимов в Сирии, Иране, Северной Корее и Венесуэле;
- осуждаются незаконные финансовые операции и отмывание российских денег", - написал Арьев.

Он процитировал докладчика Сандру Калниете, которая сказала: "Время для доброго и дипломатического языка вышло. Осталось мало места для сотрудничества, поскольку Россия оккупировала часть Украины и атакует другие европейские государства".

Ранее об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Он отметил, что поправка о восстановлении работы комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась. Ее предлагали партия "зеленых", социал-демократы и Альянс либералов и демократов для Европы.

Сегодня Министерство иностранных дел России направило Украине ноту из-за прекращения действия договора о дружбе стран. 
liga.net
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