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12 марта 19, 21:57
ЕС приостановил полеты всех самолетов Boeing 737 Max
Boeing 737 Max
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Решение вступает в силу сегодня в 21:00 по Киеву

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило все полеты самолетов Boeing 737 Max в Европе после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает пресс-служба EASA.

Директива предусматривает приостановление полетов всех самолетов Boeing Model 737-8 MAX и 737-9 MAX в Европе. Решение вступает в силу сегодня в 21:00 по Киеву.

Также EASA опубликовала директиву о безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы вышеуказанных моделей, осуществляемых операторами третьих стран в ЕС или за его пределами.

10 марта 2019 года в катастрофе рейса ET302 эфиопских авиалиний вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии, а также 19 сотрудников ООН. На борту Boeing 737 Max были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Они летели рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения).
liga.net
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