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12 марта 19, 22:02
В Совете Европы призвали Раду отложить языковой закон
Совет Европы
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В контексте избирательной кампании дискуссии о языке не способствуют принятию сбалансированных решений, считают в СЕ

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала депутатов Рады не проводить голосование по языковому закону до окончания президентских выборов. Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - сказала Миятович.

В процесс разработки таких законопроектов, по ее убеждению, должны быть вовлечены различные языковые группы.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - призвала Миятович.

28 февраля депутаты Рады начали рассматривать проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 5670-д. Ко второму чтению к проекту были поданы 2082 поправки.
liga.net
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