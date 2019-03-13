Газовый конфликт: в США сделали резкое заявление

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. Об этом он заявил на энергетической конференции CERAWeek.

Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

"Мы должны конкурировать на мировом рынке, способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков", - заявил он, намекая на Россию, Иран и Венесуэлу.

По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда покрывались геополитическими соперниками.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы, - добавил Помпео."

Госсекретарь также назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

Ранее Россия поставила мировому сообществу ультиматум по газовому вопросу.