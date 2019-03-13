Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.72
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
30.20
USD
26.73
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
13 марта 19, 08:27
Газовый конфликт: в США сделали резкое заявление
Майк Помпео
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Также госсекретарь США назвал вторжение России в Украину попыткой получить доступ к ее нефтегазовой отрасли

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. Об этом он заявил на энергетической конференции CERAWeek.

Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

"Мы должны конкурировать на мировом рынке, способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков", - заявил он, намекая на Россию, Иран и Венесуэлу.

По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда покрывались геополитическими соперниками.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы, - добавил Помпео."

Госсекретарь также назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

Ранее Россия поставила мировому сообществу ультиматум по газовому вопросу.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
В вузах США бум новых курсов, связанных с каннабисом
Война на Донбассе: США выдвинули четкое условие России
Знакомство со страной: выборы как шанс узнать другую Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Казначей Ватикана изнасиловал пятерых детей
noimageПарламент Британії відхилив договір про вихід з ЄС
noimageВ Совете Европы призвали Раду отложить языковой закон
noimageЕС приостановил полеты всех самолетов Boeing 737 Max
noimageЕвропарламент: Россия больше не стратегический партнер
Лента новостей