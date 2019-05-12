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11 мая 19, 20:41
В Афганистане на глазах у толпы застрелили Мену Мангал
Мена Мангал
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Женщина выступала за право на образование, работу и заключения браков без принуждения.

В столице Афганистана - Кабуле – неизвестные расстреляли на улице советника по культуре в нижней палате парламента Афганистана Мену Мангал. Как сообщило агентство Ariana News,  убийство произошло утром 11 мая  возле магазина.

Свидетелями убийства стали владельцы торговых точек. Неизвестные на мотоцикле проехали мимо Мангал, ожидавшую автомобиля. Один из них выпустил четыре пули в воздух – чтобы разогнать людей на рынке – после чего дважды выстрелил в грудь журналистке.


 Мангал более десяти лет работала телеведущей на различных частных каналах. Она также вела популярные страницы в соцсетях, на которых обсуждались права женщин Афганистана на работу и девочек на образование.

Экс- журналистка много писала о том, что ее насильно выдали замуж, и боролась за развод, который был подтвержден в начале мая. Женщина жаловалась на угрозы ее убить от неизвестных людей в соцсетях.

Нападавших пока не поймали.
kp.ua
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