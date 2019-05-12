Трамп хочет обложить повышенными пошлинами китайский экспорт

Президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", — сообщил Лайтхайзер.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.