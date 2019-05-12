Трамп хочет обложить повышенными пошлинами китайский экспорт

Президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", — сообщил Лайтхайзер.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.





Напомним, ранее во Флориде Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на переговорах с США. Позднее он в Вашингтоне рассказал, что может на этой неделе согласовать соглашение с Китаем по спорным торговым вопросам





В прошлом Д. Трамп неоднократно грозил ввести ограничения на импорт китайских товаров, если Пекину и Вашингтону не удастся согласовать новую, более справедливую с точки зрения США, торговую сделку.