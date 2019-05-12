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11 мая 19, 22:04
На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов
Рауль Кастро
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Власти связывают кризис с американскими санкциями, эксперты - со слабостью экономики Кубы

Власти Кубы вводят в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены в связи с финансовым кризисом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов, как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста.

Правительство, обнародовав грядущие ограничения, призвало людей сохранять спокойствие.

Кубинские власти считают, что в кризисе на острове и дефиците поставок продукции виноваты США, которые усилили торговое эмбарго против страны. А экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства Кубы и зависимости от Венесуэлы, которая тоже находится под американскими санкциями.

Сообщается, что Куба импортирует примерно две трети своих продуктов примерно на $2 млрд ежегодно. Частичный дефицит некоторых продуктов питания наблюдается уже в течение многих лет.

Ожидается, что ограничительные меры негативно повлияют на владельцев небольших частных магазинов, которые при отсутствии доступа к оптовому рынку покупают продукты в более дешевых государственных магазинах.

В начале апреля лидер Коммунистической партии Рауль Кастро заявил, что нынешний экономический кризис на острове аналогичен кризису 1990-х годов, связанному с распадом СССР. Он призвал кубинцев подготовиться к сложным временам.

11 апреля сообщалось, что на Кубе вступила в силу новая конституция.
liga.net
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