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11 мая 19, 22:29
Двухлетнего мальчика забрали из посольства Дании
Двухлетний мальчик
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Родители Даниэля подписали соглашение, в соответствии с которым будут совместно его воспитывать

Двухлетний Даниэль Монгенсен, который находился в посольстве Дании, после того как отец-датчанин похитил его у матери-украинки, едет домой с мамой. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

Глава украинского МИД написал, что родители мальчика подписали соглашение, в соответствии с которым будут совместно воспитывать ребенка. Министр поблагодарил датских и украинских дипломатов, которые помогли разрешить ситуации наименее травматично для ребенка.


О том, что украинка Анастасия Могенсен, двухлетнего сына которой удерживали в посольстве Дании, смогла договориться о совместной опеке с отцом ребенка, стало известно 10 мая. Однако мальчик оставался в посольстве пока документ не был подписан и заверен нотариально.

9 мая сообщалось, что Анастасия Могенсен из Запорожья проводила акцию под посольством Дании в Украине. Она сообщила, что ее муж, датчанин Ян Ког Могенсен, 3 мая похитил их сына Даниэля и прячет его на территории посольства Дании в Киеве.

Министр иностранных дел Украины заявлял, что ребенка удерживают в посольстве Дании вопреки всем правилам и нормам и выразил надежду на разумное разрешение конфликта.
liga.net
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