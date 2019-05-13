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12 мая 19, 22:01
Меган Маркл встретила свой первый День матери
Меган Маркл
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Ее сыну Арчи Гаррисону Маунтбаттен-Виндзору всего 6 дней от роду.

 Ее Королевское высочество герцогиня Сассекская Меган Маркл 12 мая встретила свой первый День матери. Она и принц Гарри стали родителями 6 мая. Их сына  зовут Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор и мальчик не получит титула до ухода королевы Елизаветы с престола. 

- Отдавая дань уважения всем матерям сегодня - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого нет, но запомнился навсегда. Мы чтим каждую из вас и празднуем.  Сегодня День матери в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых странах Европы. Это первый День Матери для Герцогини Сассекской, - говорится в публикации. 
kp.ua
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