Меган Маркл встретила свой первый День матери

Ее Королевское высочество герцогиня Сассекская Меган Маркл 12 мая встретила свой первый День матери. Она и принц Гарри стали родителями 6 мая. Их сына зовут Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор и мальчик не получит титула до ухода королевы Елизаветы с престола.

- Отдавая дань уважения всем матерям сегодня - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого нет, но запомнился навсегда. Мы чтим каждую из вас и празднуем. Сегодня День матери в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых странах Европы. Это первый День Матери для Герцогини Сассекской, - говорится в публикации.



