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13 мая 19, 19:47
Лукашенко проигнорировал саммит Восточного партнерства
Александр Лукашенко
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Президент РБ не приехал в Брюссель. Глава МИД страны Владимир Макей отметил, что "пока сохраняются какие-то ограничения" в развитии отношений с ЕС.

Вместо президента Беларуси Александра Лукашенко в Брюссель 13 мая для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства приехал министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент LIGA.net из Брюсселя.

"Придет время – приедет и президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с Европейским Союзом. Сохраняются какие-то ограничения", - прокомментировал Макей отсутствие президента страны на саммите. Министр отметил, что белорусская сторона не видит возможностей получить "100-процентную отдачу от такого визита".

По словам Макея, Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским Союзом и наконец-то подписать приоритеты партнерства с ЕС. Макей отметил, что процесс подписания приостановлен "не по вине белорусской стороны".

Он выразил надежду, что будет достигнут прогресс в подписании соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии. 13-14 мая в Брюсселе отмечают 10-летие Восточного партнерства, в которое входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Действующий президент Петр Порошенко 13 мая встретился с главой Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.
liga.net
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