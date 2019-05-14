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14 мая 19, 06:54
Трамп заявил, что встретится с Путиным в июне
Дональд Трамп
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Дональд Трамп надеется на продуктивную встречу с лидером Китая, а также на переговоры с президентом России.

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце на саммите "большой двадцатки" в японском городе Осака. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 мая.

Отмечается, что в ходе саммита Трамп надеется на продуктивную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, поскольку торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился после того, как не удалось достичь соглашения во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе.

"Может быть, что-то случится. Мы собираемся встретиться, как вы знаете, на G-20 в Японии, и, думаю, это будет очень плодотворная встреча", – сказал президент США журналистам в Овальном кабинете.

Трамп отметил, что пока не принял решения о введении пошлин в отношении товаров из Китая еще на 325 млрд долларов.

"Трамп сказал, что также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на встрече группы G-20", – сообщает агентство.

Ранее в понедельник российские СМИ сообщили о том, что власти США запросили переговоры на высшем уровне на саммите G-20 в Японии.

При этом ранее Вашингтон не допускал возможности проведения встречи президентов, пока Москва не отпустит задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и не вернет Киеву корабли.

Позже помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что такой запрос от Вашингтона не поступал.
bigmir.net
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