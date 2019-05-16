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15 мая 19, 20:04
Загадка с убийством из арбалета. Выдали странную версию
убийство
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В гостиничном номере в Пассау найдены два завещания с подписями мужчины и женщины, которые были застрелены на кровати

В Германии пять человек были найдены мертвыми с торчащими из тел арбалетными стрелами. После вскрытия трех тел следователи полагают, что речь идет о массовом убийстве, совершенном по просьбе потерпевших. То есть о суициде, пишет агентство Deutsche Welle.

Полиция не нашла каких-либо фактов, указывающих на то, что в событиях в Пассау были замешаны другие фигуранты. На телах убитых нет следов борьбы или попыток оказать сопротивление.

11 мая горничная нашла тела мужчины и двух женщин в гостинице города Пассау: в номере обнаружили арбалеты и множество стрел. 13 мая нашли тела двух женщин в квартире в Виттингене в 650 км от места первого убийства.

В Пассау 53-летний мужчина и 33-летняя женщина, лежавшие на кровати и державшиеся за руки, погибли от попадания стрел арбалета в сердце. Третья жертва - 30-летняя женщина на полу, умерла от стрелы в шее. Полиция полагает, что она сначала застрелила двух других, а потом покончила жизнь самоубийством.

Как погибли две женщины в Виттингене - 35-летняя учительница начальной школы и 19-летняя девушка, полиция пока не знает: там не было арбалета и стрел. Причины их смерти пока не установлены.
liga.net
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