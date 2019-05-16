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16 мая 19, 19:30
Uber в США ввел услугу молчаливого водителя
Uber
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Тихий режим входит в состав нового набора функций Rider Preferences

С 16 мая у пользователей Uber в США появился новый бесплатный сервис для поездок премиум-класса — возможность попросить водителя не разговаривать.

Тихий режим входит в состав нового набора функций Rider Preferences, который пользователи смогут настроить до заказа такси Uber Black. При этом в состав набора включено несколько дополнительных функций, таких как опция "Сумки", которая позволяет пользователям уведомить водителя о том, что у них есть багаж. Опция "Контроль температуры" позволяет им запрашивать, чтобы в автомобиле было тепло или холодно, поэтому водители знают, нужно ли включать кондиционер.

Учитывая, что премиум поездки зачастую стоят в 2 раза дороже UberX и более чем в 3 раза дороже UberPool, Uber может заработать много денег, поощряя подобные обновления.

Ранее сообщалось, что Uber планирует запустить в Киеве сервисы по прокату электровелосипедов и электросамокатов, если в столице будет решена проблема с инфраструктурой.

Напомним, компания Uber в мае 2019 года намерена запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle — сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет следовать по ряду выбранных направлений в черте города.

Uber Shuttle — третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине за последние полгода, после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green со 100% подачей электромобилей.

Uber — технологическая компания, которая разрабатывает мобильные сервисы по заказу поездок, доставки еды и аренды электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах мира.

В Украине Uber присутствует с 2016 года, доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
Delo
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