Китай готовит армию будущего

"Срединная империя делает ставку на искусственный интеллект, чтобы наверстать свое отставание в военной сфере. Она разрабатывает оружие, способное принимать решения на поле боя и атаковать автономно", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Жюли Зауг.

"На прошлой неделе Пентагон опубликовал 132-страничный доклад для Конгресса с подробным описанием роста вооруженных сил Китая. По оценкам этого документа, военный бюджет Китая вырос на 8% с 2019 года, достигнув примерно 200 млрд долларов. Доклад предупреждает, что значительная часть этих денег была использована для финансирования разработки футуристического оружия на основе искусственного интеллекта", - говорится в статье.

По мнению "Центра новой американской безопасности", аналитического центра в Вашингтоне, неспособный конкурировать с Вашингтоном на фронте авианосцев и атомных подводных лодок "Китай находит простое и дешевое решение для того, чтобы поставить под угрозу военное превосходство США".

"Китайская армия имеет относительно небольшой опыт реальных боевых действий", - отмечает Адам Ни из Центра стратегических и оборонных исследований Канберры. - В последний раз она участвовала в войне против Вьетнама в 1979 году". Поэтому она разработала алгоритмы для имитации боя с воображаемым врагом. "Это позволит ей подготовить новое поколение офицеров", - подчеркивает эксперт.

"Такие алгоритмы позволят китайской армии прогнозировать маневрирование в бою, выбирать лучшую стратегию и - что является конечной целью любой воюющей страны - выигрывать битву еще до ее начала", демонстрируя свое превосходство превентивным способом, - недавно с воодушевлением заявил китайский военный аналитик Ли Минхай.

"Китай также разрабатывает автономное оружие, оснащенное искусственным интеллектом. Например, потоки беспилотников с электронным мозгом в облаке, способных проводить разведывательные операции, а затем выбирать и атаковать цель без вмешательства человека", - поясняет журналистка. "Их ударная сила может превысить силу ядерной атаки", - считает Ли Минхай.

"К этому добавляются мини-беспилотники с возможностями распознавания лиц, которые могут обнаружить человеческую цель и убить ее с близкого расстояния, или автономные подводные лодки, оснащенные ракетами, которые они могут развернуть, если сочтут, что риск атаки неизбежен", - пишет автор статьи.

"Эти устройства относительно дешевы, - указывает Адам Ни. - Их крупномасштабное развертывание увеличит оборонительные возможности Пекина, особенно в Южно-Китайском море".

"Пекин также стремится поставить искусственный интеллект на службу своим кибератакам", - говорится в публикации. "Цель состоит в том, чтобы разработать код, способный проникнуть в сети противника и нарушить работу критически важных инфраструктур, таких как электросеть или спутники", - уточняет Адам Ни.

"Китай - не единственная страна, поставившая искусственный интеллект на службу своей армии. В конце 2015 года Россия развернула четыре самоходные транспортные средства и беспилотный самолет против базы ИГИЛ в Сирии, в результате чего погибли 70 человек. Задача проекта Пентагона Maven состоит в представлении снятых беспилотниками в зонах боевых действий, видеоизображений некому алгоритму, который анализирует их и определяет потенциальные цели", - комментирует Зауг.

"Однако у Срединной империи есть значительное конкурентное преимущество. "Китай является единственной из этих стран, которая вправе использовать для выполнения своих военных задач технологии, разработанные частным сектором", - указывает Адам Ни. Коммунистическая партия сделала из этого официальную директиву под названием "гражданско-военная интеграция" и в 2017 году ввела ее в Конституцию", - сообщает Le Temps.

И противоположным образом, компания Google подверглась критике, особенно со стороны своих сотрудников, за то, что она решила принять участие в проекте Maven. В конце концов, калифорнийская компания объявила о своем выходе из проекта", - пишет газета.