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17 мая 19, 07:30
Украина с пятью странами раскрыла преступную киберсеть
киберсеть
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Преступники использовали вредоносную программу GozNym и похитили деньги более чем у 41 тысячи жертв.

Коалиция из шести стран: США, Германии, Украины, Грузии, Молдовы и Болгарии, при участии Евроюста и Европола раскрыла деятельность международной преступной киберсети, которая с помощью вредоносной компьютерной программы GozNym похитила около $100 млн. Об этом объявили на пресс-конференции в Гааге в штаб-квартире Интерпола, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 16 мая.

По словам американского прокурора Скотта Брейди, преступники использовали программу GozNym с целью похищения денег, более чем у 41 тысячи жертв. В основном, это были представители бизнеса и финансовых институтов в странах Северной Америки и Европы.

Киберпреступники перехватывали пароли для входа в банковскую систему, заходили на счета своих жертв, крали оттуда деньги и отмывали их через подконтрольные им банковские счета.

Часть злоумышленников уже получила обвинения в судах Украины, Молдовы, Грузии и США
. Ранее хакеры взломали биржу криптовалют Binance и похитили семь тысяч биткоинов на сумму более $40 млн. Биржа приостановила на неделю операции вывода средств для проведения проверки.
bigmir.net
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