Украина с пятью странами раскрыла преступную киберсеть

Коалиция из шести стран: США, Германии, Украины, Грузии, Молдовы и Болгарии, при участии Евроюста и Европола раскрыла деятельность международной преступной киберсети, которая с помощью вредоносной компьютерной программы GozNym похитила около $100 млн. Об этом объявили на пресс-конференции в Гааге в штаб-квартире Интерпола, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 16 мая.

По словам американского прокурора Скотта Брейди, преступники использовали программу GozNym с целью похищения денег, более чем у 41 тысячи жертв. В основном, это были представители бизнеса и финансовых институтов в странах Северной Америки и Европы.





Киберпреступники перехватывали пароли для входа в банковскую систему, заходили на счета своих жертв, крали оттуда деньги и отмывали их через подконтрольные им банковские счета.





Часть злоумышленников уже получила обвинения в судах Украины, Молдовы, Грузии и США

. Ранее хакеры взломали биржу криптовалют Binance и похитили семь тысяч биткоинов на сумму более $40 млн. Биржа приостановила на неделю операции вывода средств для проведения проверки.