Меркель исключила участие в политике после 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет претендовать на высокий пост в Евросоюзе после того, как ее четвертый и последний срок на посту закончится в 2021 году. Об этом пишет Politico, цитируя саму Меркель.

После встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте канцлер сказала, что не пойдет ни в какой политический офис, независимо от того, где он будет находиться.

Издание напоминает, что канцлер говорила об этом еще в октябре прошлого года. Но затем Меркель рассказала Sueddeutsche Zeitung, что чувствует личную ответственность своей за будущее Европы.Это и вызвало слухи о том, что канцлер, возможно, продолжит политическую карьеру.

В декабре прошлого года Меркель объявила об уходе с поста главы партии. Вместо нее новым лидером ХДС избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.