Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.43
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 мая 19, 07:11
Госдеп хочет доплачивать за отказ от российского оружия
вертолет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По дотационной программе уже шесть восточноевропейских стран приобрели новые американские вертолеты и бронированные машины США.

Госдеп США хочет расширить программу, которая предполагает дотации в случае отказа от оружия российского и китайского производства в пользу оружия, произведенного в Америке. Об этом 16 мая со ссылкой на источники в ведомстве сообщает Defense One.

Европейская программа стимулирования рекапитализации (European Recapitalization Incentive Program) существует год. Сейчас она рассчитана только на страны-участницы организации Варшавского договора.

По этой программе уже шесть восточноевропейских стран приобрели новые американские вертолеты и бронированные машины США. 

Чтобы получить американские дотации, продолжает Defense One, государству необходимо избавиться от имеющегося у него оружия российского производства, пообещать не покупать новое такое оружие и выделить часть собственных средств на покупку американского оружия.

С начала реализации этого проекта Госдеп, по данным Defense One, выделил 190 миллионов долларов в рамках этой программы шести странам. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Греция, Северная Македония, Словакия.

Сейчас, по информации собеседников портала, в ведомстве обсуждают возможность предоставления дотаций в рамках этой программы государствам Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Африки.
bigmir.net
Ещё по теме:
Портфель заказов на российское оружие превысил $42 млрд
Объем заказов на российское оружие превысил $38 млрд
Трамп отказался пожать руку Ангеле Меркель (видео)
Портников об отказе России от Евровидения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эрдоган заявил о совместной с РФ разработке систем обороны
noimageМы не видим ЕС без Украины - посол Евросоюза
noimageСкандал с деньгами РФ в Австрии?
Лента новостей