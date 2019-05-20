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19 мая 19, 10:17
Эрдоган заявил о совместной с РФ разработке систем обороны
Реджеп Тайип Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган также выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.

"Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул он.

Турция заключила договор с Россией на покупку 4 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита.
bigmir.net
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