Эрдоган заявил о совместной с РФ разработке систем обороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган также выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.

"Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул он.

Турция заключила договор с Россией на покупку 4 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.