Посол Норвегии рассказал, чем интересна Украина для Норвегии

Главной приоритетной сферой интереса норвежских инвесторов в Украине является возобновляемая энергетика. Об этом в интервью журналу НВ рассказал , седьмой посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад.

Хорпестад напомнил, что норвежская компания Scater Solar уже строит солнечные панели в Черкасской области, а другая компания – NBT – инвестирует около миллиарда евро в ветряные парки Херсонской области.

"У вас очень выгодные зеленые тарифы, а то, что Украина выбрала направление на интеграцию с европейскими странами, все это позитивные сигналы для наших инвесторов", — отметил дипломат.

В то же время, Хорпестад подчеркнул, что норвежский бизнес беспокоят коррупция, отсутствие независимых судов и верховенства права. Эти факторы посол назвал сдерживающими и для Пенсионного фонда Норвегии — крупнейшего суверенного фонда планеты с активами около $1 трлн. Пока фонд сделал лишь небольшие инвестиции в украинский агросектор.

В то же время, дипломат отметил и улучшение бизнес-климата в Украине.

"Те инвесторы, которые уже сейчас работают с Украиной, рассказывают мне, что за последние три-пять лет инвестиционный климат и условия в Украине заметно улучшились", — сказал посол.

Еще одной из сфер, в которых украинский бизнес может рассчитывать на поиск норвежских партнеров, Хорпестад назвал IT-сектор.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что норвежский бизнес будет инвестировать в строительство объектов возобновляемой энергетики в Украине. Стоимость проекта оценивалась в 300-400 млн евро.

В августе 2018 года стало известно, что Украина и Норвегия готовят совместный проект в сфере возобновляемой энергетики. На первом этапе реализации проекта норвежская компания планирует построить около 70 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт. Общий объем иностранных инвестиций, связанных с реализацией первого этапа проекта, составит более 370 млн евро.

Как сообщалось ранее, норвежская компания Scatec Solar намерена построить СЭС в Каменке.