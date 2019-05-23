Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 мая 19, 09:06
В НАТО обратились с призывом к России
НАТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На заседании Россию призвали освободить оккупированный Крым и прекратить поддержку боевиков

В Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Российскую Федерацию освободить оккупированный Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе. Об этом на заседании начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич, передает "Униан".

"Просто, чтобы было понятно - Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", - подчеркнул он.

"Мы также призываем Россию освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года возле Азовского моря", - заявил глава Военного комитета НАТО.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Кандидаты, которые не прельщают ни Европу, ни Россию
Конституция России ничего не значит для Путина?
Боевикам "ДНР" и "ЛНР" приказали получить паспорта РФ
Лукашенко проигнорировал саммит Восточного партнерства
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей