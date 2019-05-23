В НАТО обратились с призывом к России

В Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Российскую Федерацию освободить оккупированный Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе. Об этом на заседании начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич, передает "Униан".

"Просто, чтобы было понятно - Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", - подчеркнул он.

"Мы также призываем Россию освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года возле Азовского моря", - заявил глава Военного комитета НАТО.





