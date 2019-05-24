Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.56
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 мая 19, 11:56
Когда МВФ возобновит сотрудничество с Украиной?
МВФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Миссия МВФ находится в Киеве, проводит конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации.

МВФ назвал условия для возобновления работы с Украиной.

Об этом сообщает “Укринформ“. 

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что фонд возобновит сотрудничество с Украиной после проведения парламентских выборов в стране, а также после назначения правительства. 

По словам Джерри Райса, представители МВФ проводят в столице Украины встречи с властями по вопросам развития ситуации, экономической политики и обсуждают перспективы сотрудничества.

Представитель МВФ акцентировал, что в фонде ожидают стабилизации политической ситуации, завершения парламентских выборов и назначения нового правительства.

Только после этого МВФ готов вернуться к вопросу обсуждения дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Правда, Райс отказался комментировать сложившуюся ситуацию с роспуском украинского парламента, а как следствие, не говорил о рисках для завершения действующей программы Stand-By для Украины.

Кроме этого, представитель фонда подчеркнул, что с Украиной МВФ тесно сотрудничал в последние годы.

Джерри Райс напомнил, что Кристин Лагард поздравляла новоизбранного президента с победой в президентских выборах и констатировала, что МВФ готов помогать и далее Украине. 

Интересно знать, что по сообщению пресс-службы Зеленского, запланирована встреча президента с миссией МВФ на следующей неделе. 
dengi.ua
Ещё по теме:
МВФ внепланово покидает Украину. Какая причина?
Главные новости за 23 мая 2019 года
Зеленский можеть уволить «люстрированного» Богдана
Волкер о поездке на инаугурацию: Есть "окно возможностей"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Меркель и Зеленский обсудили судьбу Минского формата
Лента новостей