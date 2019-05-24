Когда МВФ возобновит сотрудничество с Украиной?

МВФ назвал условия для возобновления работы с Украиной.

Об этом сообщает “Укринформ“.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что фонд возобновит сотрудничество с Украиной после проведения парламентских выборов в стране, а также после назначения правительства.

По словам Джерри Райса, представители МВФ проводят в столице Украины встречи с властями по вопросам развития ситуации, экономической политики и обсуждают перспективы сотрудничества.



Представитель МВФ акцентировал, что в фонде ожидают стабилизации политической ситуации, завершения парламентских выборов и назначения нового правительства.

Только после этого МВФ готов вернуться к вопросу обсуждения дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Правда, Райс отказался комментировать сложившуюся ситуацию с роспуском украинского парламента, а как следствие, не говорил о рисках для завершения действующей программы Stand-By для Украины.

Кроме этого, представитель фонда подчеркнул, что с Украиной МВФ тесно сотрудничал в последние годы.

Джерри Райс напомнил, что Кристин Лагард поздравляла новоизбранного президента с победой в президентских выборах и констатировала, что МВФ готов помогать и далее Украине.

Интересно знать, что по сообщению пресс-службы Зеленского, запланирована встреча президента с миссией МВФ на следующей неделе.