Меркель и Зеленский обсудили судьбу Минского формата

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и решили продолжить урегулирование конфликта в режиме "нормандского формата". Об этом 24 мая сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

- Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились поэтому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт, - приводит слова Зайберта агентство Интерфакс.

Не так давно министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если европейские страны откажутся от санкционного давления на Россию, то это послужит поводом для того, чтобы Киев отказался от соблюдения Минских соглашений. Министр отметил, что прямой связи между Минскими соглашениями и санкциями нет, однако отмена санкций будет достаточным основанием для такого решения.

Однако, как оказалось у Администрации Зеленского нет планов покидать состав "нормандской четверки". При этом команда нового главы государства собирается вести еще и двусторонние переговоры.