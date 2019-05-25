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25 мая 19, 07:30
Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"
Дональд Трамп
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Дональд Трамп считает начатые ранее в отношении него спецслужбами США разбирательства и раздутые потом скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Министерство юстиции, выполняющее также функции генпрокуратуры, рассмотрит вопрос о том, были ли власти ряда стран, включая Украину, причастны к началу расследований против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС в пятницу, 24 мая.

"И я надеюсь, что он (министр юстиции – ред.) взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все", – заявил Трамп, комментируя принятое им накануне решение наделить министра юстиции – генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах начала упомянутых расследований.

Трамп подчеркнул, что считает начатые ранее в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента". 

"Такого никогда не должно произойти ни с кем", – сказал глава государства. С его точки зрения, вынесенное в четверг решение позволит Барру выяснить, "как и почему началась охота на ведьм". "Мы узнаем многое", – пообещал Трамп.

Он также допустил, что затронет на переговорах с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе предстоящего в начале июня визита в Лондон вопрос о том, какую роль сыграли спецслужбы ее страны в начале расследований, касавшихся Трампа.

"Вполне возможно, что я с нею об этом поговорю, – сообщил американский президент. – Есть данные, слухи о том, что ФБР и другие – ЦРУ – были причастны вместе с Соединенным Королевством к выдуманному российскому скандалу. Да, я вполне могу поговорить с нею об этом".
bigmir.net
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