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25 мая 19, 09:39
Число погибших альпинистов на Эвересте возросло
Эверест
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Так одна из жертв, 52-летняя Калпана Дас, погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста.

Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до семи. Об этом сообщает AFP.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента туризма Непала, еще двое альпинистов погибли во время восхождения с вершины.

Так, 52-летняя Калпана Дас умерла во время восхождения с вершины. Женщина погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста.

Еще один альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Организаторы экспедиции сообщили, что 65-летний австрийский альпинист погиб под вершиной Эвереста.

Ранее сообщалось, что на Эвересте в мае погибли шесть альпинистов. Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах из США и Индии, а также о пропавшем без вести ирландце.
bigmir.net
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