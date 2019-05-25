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25 мая 19, 09:48
В ЕС с уважением отнеслись к решению Мэй об уходе
Тереза Мэй
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Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с уважением восприняла решение британского премьер-министра Терезы Мэй о скором уходе в отставку, сообщила в пятницу, 24 мая, официальный представитель федерального правительства Мартина Фиц.

По ее словам, дальнейшее развитие событий вокруг выхода Великобритании из Евросоюза зависит от внутриполитической ситуации в стране, и федеральное правительство не комментирует это.

Германия по-прежнему желает упорядоченного Brexit, а для этого необходимо одобрение соглашения Лондона с ЕС британским парламентом, добавила Фиц. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер назвал Терезу Мэй мужественной женщиной и, по словам его официального представителя, воспринял ее решение об отставке с сожалением. По словам представителя ЕК, Брюссель готов сотрудничать с преемником Мэй. 

При этом Брюссель исходит из того, что Великобритания покинет ЕС 31 октября текущего года, и это будет упорядоченный выход. Изменения в соглашении по Brexit, которое британский парламент отклонил несколько раз, невозможны, подчеркнула представитель Еврокомиссии. 

Ирландия не рассчитывает, что новый глава правительства Великобритании сможет предложить новую или лучшую сделку по Brexit, заявил в Дублине министр иностранных дел Саймон Ковени.

По его словам, выход Великобритании из ЕС без договора становится все более реальным, однако его все еще можно предотвратить. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил Терезу Мэй за "мужество" и заявил, что "еще рано делать выводы о последствиях ее решения". 

В связи с уходом Мэй 7 июня с поста главы партии консерваторов и вскоре после этого с поста премьер-министра Великобритании Макрон заметил, что главное сейчас – "обеспечить нормальное функционирование Евросоюза" и "прояснить ситуацию" с Brexit.  
bigmir.net
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