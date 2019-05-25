Самолет с людьми на борту на бешеной скорости рухнул в море

У воздушного судна отказал двигатель. Трагедия произошла в пятницу, 24 мая, на Филиппинах у побережья острова Лусон. Там военный самолет North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Все шло хорошо, пока штурмовик не начал заходить на посадку в аэропорт города Кавите, пишет издание Корреспондент.





В этот момент у самолета Вооруженных сил Филиппин внезапно отказал двигатель. К счастью, пилоты смогли катапультироваться. Они оказались в море. Их спас случайно местный рыбак, который оказался вблизи места авиакатастрофы.

У членов экипажа незначительные травмы. В инциденте разбирается специально созданная комиссия. На место досадного инцидента вызвали милицию и мчсников, чтобы доставить аппарат из воды на сушу и достать пострадавших, к счастью, катапультировались и выжили, отделавшись легким испугом.

Как сообщалось ранее, пассажир самолета устроил истерику и драку в салоне, в результате чего лайнер вынужден был вернуться в аэропорт. Происшествие произошло на воздушном судне, следовавшем рейсом Москва-Симферополь, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.



В Нью-Йорке столкнулись самолеты



Один из пассажиров, когда самолет уже поднялся в воздух, начал дико истерить. Он вопил, как душевнобольной, что пилоты спят за штурвалом и все умрут. В салоне началась паника. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, что расходился. Но тот неистово, по словам очевидцев, начал громко визжать, а потом начал избивать одного из пассажиров по телефону по голове.

Далее с ним не церемонились. Авиадебошира также приложили кулаками по голове, затем связали.

Стоит отметить, что пилоты на всякий случай решили вернуться в аэропорт вылета. Там неуравновешенного хулигана уже ждали правоохранители и карета "скорой помощи".