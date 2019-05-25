Международный трибунал огласит решение по пленным морякам

25 мая в 12:00 (13:00 по Киеву) Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) объявит решение относительно просьбы Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и судна.

Об этом сообщили на сайте Трибунала.





"Международный трибунал по морскому праву вынесет свой приказ по делу, что касается задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), о временных мерах в субботу, 25 мая в 12:00".- говорится в сообщении





По словам заместителя Министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, любое решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков поможет освободить военнопленных.

"Символично, что ровно через шесть месяцев после захвата Россией украинских военных кораблей, Международный трибунал по морскому праву огласит свое решение о временных мерах по делу об иммунитетах наших кораблей и моряков", - Елена Зеркаль





Напомним, что всплыла горькая правда о провале украинских защитников на Донбассе: на врага с голыми руками.

Как сообщалось, в российской столице в Лефортовском райсуде, где пленных украинских моряков наша делегация встретила аплодисментами, продолжается заседание, на котором рассматривается вопрос о продление меры пресечения морякам.



