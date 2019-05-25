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25 мая 19, 13:08
Международный трибунал огласит решение по пленным морякам
моряки
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Проходит полгода с тех пор как Россия силой захватила украинские военные корабли и их экипажи
25 мая в 12:00 (13:00 по Киеву) Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) объявит решение относительно просьбы Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и судна.
 
Об этом сообщили на сайте Трибунала.

"Международный трибунал по морскому праву вынесет свой приказ по делу, что касается задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), о временных мерах в субботу, 25 мая в 12:00".- говорится в сообщении

По словам заместителя Министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, любое решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков поможет освободить военнопленных.
 
"Символично, что ровно через шесть месяцев после захвата Россией украинских военных кораблей, Международный трибунал по морскому праву огласит свое решение о временных мерах по делу об иммунитетах наших кораблей и моряков", - Елена Зеркаль

Напомним, что всплыла горькая правда о провале украинских защитников на Донбассе: на врага с голыми руками.
 
Как сообщалось, в российской столице в Лефортовском райсуде, где пленных украинских моряков наша делегация встретила аплодисментами, продолжается заседание, на котором рассматривается вопрос о продление меры пресечения морякам.
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