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25 мая 19, 14:48
Международный трибунал ООН обязал Россию освободить моряков
Трибунал ООН
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Международный трибунал по морскому праву обязал РФ освободить украинских моряков и корабли.

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН.

“РФ немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны“, - заявил он.

Судьи трибунала отдали 19 голосов “за“. “19 голосов за 1 против: РФ немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину“, - отметил председатель трибунала. 

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива. 

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в “недобросовестности“. 

В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей “во внутриполитических целях“. 

Также российская сторона считает, что “Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента“.

Также 3 мая стало известно, что Россия не будет участвовать в слушаниях по делу об иммунитете украинских кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.
bigmir.net
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