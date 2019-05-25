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25 мая 19, 14:55
В США заблокировали средства на стену на границе с Мексикой
суд
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Наложен временный запрет на использование средств оборонного бюджета для возведения стены на границе между США и Мексикой

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на использование средств оборонного бюджета для возведения стены на границе между США и Мексикой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявила судья Хейвуж Джиллиам, Конгресс не предусматривал целевое использование этих средств для реализации проекта президента Дональда Трампа. Суд пришел к выводу, что подобные действия президента противоречат принципам разделения полномочий власти, которые соблюдаются с момента основания Соединенных Штатов Америки.

Таким образом, $1 млрд, выделенный Пентагоном в марте 2019 года из оборонного бюджета общей суммой в $6,7 млрд, не может быть использован для строительства 91-километрового участка стены на границе между Мексикой и штатом Техас.

5 апреля Трамп передумал насчет безотлагательного закрытия границы с Мексикой для остановки потоков нелегалов и наркотиков в США.
liga.net
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