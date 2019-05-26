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26 мая 19, 08:11
В Литве проходит второй тур выборов президента
выборы президента
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В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов главы государства.

На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

В первом туре, состоявшемся 12 мая, их разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, набрала 31,31% голосов. 

За бывшего советника президента литовского SEB banka, о поддержке которого 24 мая заявил Союз крестьян и "зеленых" Литвы, проголосовали 30,94%избирателей.

Избирательные участки в стране 26 мая открываются в 07.00 по местному времени (совпадает с киевским) и продолжат работу до 20.00.

Социологи утверждают, что сторонники Шимоните – это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов.

Электорат Гитанаса Науседы, по выражению Зокаса, "рассредоточен" – экономиста поддерживают представители разных слоев общества, как из больших городов, так и из сельских регионов. 

Напомним, в первом туре президентских выборов в Литве боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на пять лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.
bigmir.net
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