За пост Терезы Мэй уже готовы побороться семь кандидатов

Шестым кандидатом на пост лидера консерваторов стал бывший министр по выходу Британии из Европейского Союза Доминик Рааб, седьмой – бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом. Оба кандидата заявляли о готовности к "жесткому" Brexit.





Ранее о намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.







