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26 мая 19, 08:25
За пост Терезы Мэй уже готовы побороться семь кандидатов
Тереза Мэй
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После заявления Мэй об отставке в Великобритании началась борьба за пост премьера и лидера Консервативной партии.
Семь британских политиков заявили о своем намерении побороться за пост президента Консервативной партии и премьер-министра страны после того, как нынешний премьер Тереза Мэй объявила о своей отставке.

Шестым кандидатом на пост лидера консерваторов стал бывший министр по выходу Британии из Европейского Союза Доминик Рааб, седьмой – бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом. Оба кандидата заявляли о готовности к "жесткому" Brexit.   

Ранее о намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.
bigmir.net
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