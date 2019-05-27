Выборы президента в Литве: побеждает независимый кандидат

Сегодня, 26 мая, в Литве состоялись выборы президента. Об этом сообщает Delfi.

За пост главы страны боролись кандидат консерваторов депутат парламента Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа.

Отмечается, что по данным с 1334 из 1972 избирательных участков, лидирует кандидат Науседа (71,86%), за Шимоните голосовали 26.68% избирателей.

Кандидат от консерваторов не стала дожидаться окончания подсчета и позвонила независимому кандидату и поздравила его с победой.

"Я уже позвонила Гитанасу Науседе - нечего ждать, я в цифрах разбираюсь", - сказала Шимоните в эфире телеканала LRT.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК). Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.

12 мая в Литве проходили президентские выборы и два референдума - о двойном гражданстве и о сокращении числа членов парламента. В первом туре за пост президента страны боролись девять кандидатов.