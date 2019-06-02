Россию обвиняет в проведении ядерных испытаний

Высокопоставленный американский военный предполагает, что Россия проводит в Арктике запрещенные ядерные испытания. Москва отрицает. Немецкий журнал Der Spiegel узнал мнение независимых экспертов.

Выступая с докладом в Гудзонском институте в Вашингтоне, директор Разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли заявил, что Россия, вероятно, не придерживается действующего запрета на проведение ядерных испытаний. Конкретно речь, по его словам, идет об испытаниях малой мощности, передает журналист Кристоф Зайдлер.

МИД России счел обвинения провокацией. "Сценарий Эшли вызывает серьезные сомнения и у независимых экспертов", - указывает издание.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписан 183 государствами, однако ратифицировали соглашение только 168 стран. Поэтому, поясняет Зайдлер, соглашение еще не вступило в силу. Тем не менее, Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) уже сейчас управляет Международной системой мониторинга (IMS), выявляющей характерные для ядерного взрыва звуковые волны, подозрительные земные колебания, а также содержание в воздухе радионуклидов, образующихся при ядерной реакции.

"Как сообщила организация в четверг в ответ на соответствующий запрос, в настоящий момент система мониторинга работает в штатном режиме и "нетипичной ситуации" зафиксировано не было. Способность системы, включающей в себя 300 станций мониторинга по всему миру, определить в случае чрезвычайной ситуации факт проведения испытания ядерного оружия, не вызывает никаких сомнений - в частности, это показывают зафиксированные в 2016 и 2017 годах ядерные испытания Северной Кореи", - говорится в статье.

"Но достаточно ли чувствительна эта система для того, чтобы распознать и взрывы малой мощности, в проведении которых Эшли, кажется, подозревает россиян? "Система показала, насколько она чувствительна", - говорит геолог-исследователь, хорошо разбирающийся в данной теме. По его словам, колебания земной поверхности были бы зафиксированы не только станциями CTBTO, но и тысячами сейсмографов", - передает издание.

"Тем не менее, говорит исследователь, в принципе возможно замаскировать последствия ядерного взрыва малой мощности. Для этого заряд можно подорвать в большой каверне под землей, например, в соляном руднике. В таком случае сила удара не разрушит окружающие горные породы, а деформирует их. В результате возникнет и меньше сейсмических волн". При стандартном подрыве ядерного заряда, соответствующем мощности 1000 тонн обычного взрывчатого вещества, возникает землетрясение магнитудой в 4 балла. При описанном выше способе произошло бы землетрясение мощностью на два балла меньше, а таких землетрясений в мире ежедневно происходит неисчислимое количество, указывает издание.

"Такова теория. На практике же имеются весомые причины, которые в случае с россиянами говорят против такого сценария, - отмечает Зайдлер. - С одной стороны, это вопрос с радионуклидами. Они все равно образовались бы и могли бы выйти из-под земли наружу, где их зафиксировали бы высокочувствительные станции мониторинга (...). Однако пока об этом нет никаких данных".

"Есть и научный аргумент, опровергающий возможное проведение россиянами ядерных испытаний. До прекращения своих испытаний Россия тестировала свое ядерное оружие преимущественно на арктическом острове Новая Земля. Использовавшийся ранее Семипалатинский испытательный полигон расположен сегодня в Казахстане и полностью разрушен. В Арктике возможные землетрясения после ядерных испытаний зафиксировать особенно легко. "В этой местности не много природной сейсмичности, это сразу было бы обнаружено", - говорит геолог".

"Таким образом, полностью исключать сценарий проведения Россией запрещенных испытаний нельзя. Но это мало правдоподобно, на практике в открытом доступе отсутствуют свидетельствующие об этом данные", - указывает Der Spiegel.

"Не секрет, что Россия держит испытательные системы на Новой Земле в режиме готовности, говорит независимый аналитик Павел Подвиг, сотрудник проекта "Российские ядерные силы" в Женеве. Но так же поступают и американцы на своем полигоне в Неваде. То, что Россия на самом деле проводит запрещенные испытания, он считает "очень неправдоподобным".

"Если они захотят создать новое оружие, то они это просто сделают". В секретных испытаниях, особенно малой мощности, для этого просто нет необходимости", - передает Der Spiegel мнение эксперта.